Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой

Выяснилось, что сейчас Андрей Макаревич и его новая супруга разлучены. Они находятся в разных странах.

На днях стало известно, что 66-летний Андрей Макаревич сыграл свадьбу в конце прошлого года. Он женился на Эйнат Кляйн, которая занимается винным делом и путешествиями. О бракосочетании знали только самые близкие, афишировать событие музыкант не стал.

Журналистам удалось узнать подробности личной жизни Макаревича. Оказалось, свадебное путешествие супруги провели в Италии, они уехали отдыхать в горы в начале 2020 года. Однако молодожены не долго наслаждались счастливыми моментами.

Спустя несколько месяцев началась пандемия коронавируса. Эйнат осталась в Израиле, где карантин ввели еще в начале мерта, а Андрей Вадимович до сих пор коротает дни в России, пишет "МК". Сейчас супруги общаются посредством видеозвонков. Очевидно, Макаревич не виделся со своей новой женой уже несколько месяцев.

Интересно, что сын музыканта Иван не комментирует событие, произошедшее в жизни отца. Также неясно, был ли мужчина на торжестве. Напомним, Андрей Макаревич в 2010 году развелся с третьей женой, гримером Натальей Голубь, с которой прожил семь лет.