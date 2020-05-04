В семье Ольги Орловой случилась беда

Ольга Орлова – известная собачница и зоозащитница. Дома телеведущая держит несколько беспородных собак, которые она взяла из приюта. Она дарит им свою любовь и заботу. Знаменитость рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что однажды с одним из питомцев случалась беда.
Это произошло, когда Ольга повезла собаку по кличке Дина к ветеринару. Там должны были стерилизовать животное. Во время осмотра питомец выпрыгнул из рук хозяйки, спрыгнул со стола и упал на пол. Собака закричала. Стало ясно – она сломала лапу. "Это был сто процентов мой недосмотр", – уверена телеведущая.
Дине сделали сложную операцию. Сначала собаке установили титановую пластину. Однако через две недели животное сломало ее. Потом питомцу сделали еще одну операцию, в кость вставили штифты. Дине пришлось долго передвигаться в гипсе. От штифтов избавились после третьей операции.
Орлова вспоминает, что это были мучительные месяцы не только для собаки, но и для нее. Каждый день Ольга обрабатывала рану собаке, которая изо всех сил пыталась сопротивляться. "Ей пришлось жить в клетке, чтобы ограничить движения ", – пояснила телеведущая. Также знаменитость поняла, что иногда здоровье собак бывает дороже лечения людей.
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