"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком

Сожженые вены и вырезанные органы – Лама Сафонова рассказала, через что ей пришлось пройти в борьбе с раком. Певица до сих пор не может нормально двигаться, но продолжает мечтать о сцене.



Известная певица Лама Сафонова откровенно рассказала об ужасных испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как три года назад ей был по поставлен диагноз "обширный рак последних стадий".

32-летняя артистка решила бороться за свою жизнь до победного конца и прошла несколько тяжелых процедур. Звезде провели курсы высокодозной химиотерапии, внешнее и внутреннее высокодозное облучение, а также сделали сложные операции, что в результате привело к замедлению распространения метастаз.

"Обширная операция была очень тяжелой. Во время этой операции меня просто "выпотрошили", вырезали несколько внутренних органов", – делится жуткими подробностями звезда. В интервью "СтарХиту" певица также рассказала, что по медицинским показаниям ей не всегда могли делать уколы обезболивающего – страдания после операции на внутренностях ей приходилось переносить "наживую".

Лама Сафонова призналась, что период, когда начал отходить наркоз, был самым страшным в ее жизни. При этом даже врачи не верили в успех и выздоровление певицы – многие удивлялись, что девушка до сих пор жива. Звезда призналась, что перебороть страшную болезнь ей помогла вера в Бога и стойкий характер.

Сегодня Лама Сафонова продолжает борьбу за жизнь. Она принимает пожизненные лекарства и старается справиться с последствиями химиотерапии. Певице даже не могут поставить капельницы с укрепляющим организм раствором – вены знаменитости сожжены химией. Однако артистка не унывает и верит, что скоро сможет вернуться на сцену и продолжит радовать своих поклонников.