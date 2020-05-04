Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Понедельник
4 мая
Лента новостей
12:14
"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка
12:11
С чего начинается коронавирус? Названы самые ранние симптомы
12:07
В семье Ольги Орловой случилась беда
11:41
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
11:34
"Бывает больно": Климова сделала признание
11:00
Более 10 тысяч заразившихся: коронавирус в России не отступает
10:47
"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком
10:28
Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана
10:17
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
09:58
В Минздраве заявили о продлении карантина: Может быть еще один пик
09:46
Какая погода будет в России на 9 мая
08:28
Опубликованы данные на 4 мая о погибших от коронавируса в Москве
08:06
Коронавирус разрушил грандиозные планы Риты Дакоты
06:38
Не постеснялась: Меган Маркл скопировала образ Кейт Миддлтон
04:29
Всплыла история с жестоким избиением Нагиева
02:14
Водонаева хочет подкорректировать информацию о себе на "Википедии"
01:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года
00:19
"Помираю что ли?": у Башарова диагностировали отклонение
22:03
"Вот это телочка": Ковальчук услышала высшую похвалу от мужа
20:14
Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ
18:41
Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
18:23
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
18:08
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
17:56
Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия
17:52
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
17:52
Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса
17:51
Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца
17:31
Звезда сериала "Сваты" удивила уникальными кадрами со съемок
17:17
Победитель шоу "Маска" тайно сделал пластическую операцию
16:41
Бабкина потратила на лечение баснословную сумму
16:26
"Время беспощадно": поклонники перепугались из-за внешности Андрея Губина
15:43
Адвокат поведала о происхождении многочисленных квартир у Федосеевой-Шукшиной
15:33
Пережила жуткий стресс: врач прописал Бабкиной успокоительное
15:08
"Кашель стоит оглушающий": подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице
14:35
Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников
14:03
"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
14:00
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
13:32
"Сердце екнуло": Башаров встретился с отцом спустя 30 лет
13:16
Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом
13:00
Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке
12:47
На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией
12:28
Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций
12:27
Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко
12:13
Степаненко объяснила исчезновение шоу "Еще не вечер" из эфира
11:48
Любовница Жигунова повторяет печальную историю Заворотнюк
11:15
Появились новые подробности о состоянии зараженного Мишустина
11:02
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
10:57
"Мерзко, грубо": красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами
10:42
Больше 10 тыс. за сутки: коронавирус в России поставил новый рекорд
10:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок
Устроившей разборки с Разиным Кудрявцевой пророчат позорный провал
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
“Мне хочется кричать”: Бузова разрыдалась из-за отсутствия интимной жизни
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
Шоу-бизнес

"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком

Лама Сафонова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сожженые вены и вырезанные органы – Лама Сафонова рассказала, через что ей пришлось пройти в борьбе с раком. Певица до сих пор не может нормально двигаться, но продолжает мечтать о сцене.
прочитано 1142 раза

Известная певица Лама Сафонова откровенно рассказала об ужасных испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как три года назад ей был по поставлен диагноз "обширный рак последних стадий".

ПО ТЕМЕ

"Сколько я смогу прожить – неизвестно": российская певица о последней стадии рака

Как Лама Сафонова осталась в живых

32-летняя артистка решила бороться за свою жизнь до победного конца и прошла несколько тяжелых процедур. Звезде провели курсы высокодозной химиотерапии, внешнее и внутреннее высокодозное облучение, а также сделали сложные операции, что в результате привело к замедлению распространения метастаз.

"Обширная операция была очень тяжелой. Во время этой операции меня просто "выпотрошили", вырезали несколько внутренних органов", – делится жуткими подробностями звезда. В интервью "СтарХиту" певица также рассказала, что по медицинским показаниям ей не всегда могли делать уколы обезболивающего – страдания после операции на внутренностях ей приходилось переносить "наживую".

Лама Сафонова призналась, что период, когда начал отходить наркоз, был самым страшным в ее жизни. При этом даже врачи не верили в успех и выздоровление певицы – многие удивлялись, что девушка до сих пор жива. Звезда призналась, что перебороть страшную болезнь ей помогла вера в Бога и стойкий характер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova)

Сегодня Лама Сафонова продолжает борьбу за жизнь. Она принимает пожизненные лекарства и старается справиться с последствиями химиотерапии. Певице даже не могут поставить капельницы с укрепляющим организм раствором – вены знаменитости сожжены химией. Однако артистка не унывает и верит, что скоро сможет вернуться на сцену и продолжит радовать своих поклонников.

4 мая 2020, 10:47

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка
В семье Ольги Орловой случилась беда
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
"Бывает больно": Климова сделала признание

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года

Как борются с эпидемией
Шоу-бизнес

На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией

Певице страшно думать, что будет дальше
Шоу-бизнес

"Мерзко, грубо": красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами

Наследница балерины оказалась крайне талантлива
Шоу-бизнес

Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

Звезда сделала громкое заявление

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+