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Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова не намерена тянуть с разводом. Она уже подала документы в суд.
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Третий месяц общественность обсуждает происходящее в семье Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и Оксаны Самойловой. После рождения сына в Майами рэпера будто подменили. Он начал много пить, употреблять запрещенные вещества, много материться в прямом эфире в "Инстаграме", просить дочь принести спиртное. Из-за этого Джиган оказался в американском рехабе, но там ему не помогли. Рэпер вернулся из лечебницы, сбрил брови и продолжил веселиться.

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Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Уже в Москве после очередного лечения Устименко, кажется, понял, что натворил. Он записал песню, где признался в любви всей семье, старается участвовать в домашних делах... Но Оксана, судя по всему, не намерена прощать супруга. Оказалось, недавно она все же подала на развод.

На сайте Московского городского суда появились данные о готовящемся слушании. В качестве истца – Оксана Самойлова, а ответчика – Денис Устименко. Дело было зарегистрировано 20 апреля. Скорее всего, судебные разбирательства начнутся после того, как в стране закончится карантин.

Автор: 4 мая 2020, 10:28

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