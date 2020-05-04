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"Помираю что ли?": у Башарова диагностировали отклонение

Фото: marabash1 / Instagram
Марат Башаров рассказал, как узнал об имеющихся у него проблемах со здоровьем. Актеру поставили неожиданный для него диагноз.
прочитано 336 раз

Марат Башаров в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал Лере Кудрявцевой, что он забеспокоился за свою жизнь во время планового визита к медикам. Будучи женатым на Екатерине Шевырковой, актер вместе с ней приехал в медучреждение, чтобы закодироваться. Когда врачи уложили Марата на кушетку и начали обследовать его организм с помощью спецприборов, они обнаружили у актера отклонения в организме.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Сначала специалисты решили поговорить с Екатериной. Сам же Марат остался на некоторое время в неведении. "Я лежу, думаю: "Что такое-то? Помираю что ли? Вроде чувствую себя прекрасно", – вспоминал он. После того, как медики вернулись, они спросили у Башарова, когда он последний раз принимал алкогольные напитки. Тогда актер не пил спиртное неделю. Врачи ему сказали, что обнаружили отклонения в сердцебиении. "При таком ритме люди уже ближе к тому свету", – отметили тогда специалисты.

Однако позже другие медики объяснили Марату, что за свою жизнь ему беспокоиться не стоит. Ведь у людей, которые занимаются хоккеем, часто встречаются такие отклонения. Просто организм адаптируется к частым нагрузкам.

Напомним, в эфире этой же передачи Марат Башаров впервые за 30 лет встретился со своим родным отцом. Пообщаться вновь с родителем актер не рассчитывал.

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 4 мая 2020, 00:19

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Врач биотехног я
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Алкоголизация организма и неимоверная агрессивность сделали свое дело, посадили ваше сердце. Не поздно взяться за себя, а нужна самая малость. Ваше желание и воля к победе. Найдите хорошего доктора и наставника. Ваши проблемы идут с раннего детства, а именно страхи всякого рода..

Все будет хорошо.
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