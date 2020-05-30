Ведущая "Дом-2" Орлова шокировала фанатов фото 25-летней давности

Ольга Орлова продемонстрировала своим подписчикам, как выглядела 25 лет назад. Оказалось, звезда шоу "Дом-2" была достаточный безбашенной девушкой – в юности она перекрасила свои прекрасные локоны в красный цвет.



Певица и телеведущая Ольга Орлова решила поделиться с подписчиками архивным фото. На снимке девушка позирует в легком платье в сетку на фоне красного джипа. Огненно-бардовые волосы будущей известной певицы и телеведущей скандального шоу "Дом-2" привлекли особое внимание поклонников.

"25 лет назад…" – подписала свой новый пост в "Инстаграм" Ольга Орлова. Стоит отметить, что на фото девушка выглядит очень романтично – скрещенные на груди руки и устремленный вдаль задумчивый взгляд настраивают на философский лад. Возможно, бесконечное пребывание на карантине вызвало у светской дивы ностальгическое настроение, и она решила покопаться в своем фотоархиве.

В любом случае, кадр пришелся по вкусу многочисленным фанатам певицы. "Вам идут длинные волосы" "Львица", "Какая шикарная прическа!", – восторгаются непривычным образом любимицы фанаты.

Разумеется, многие отметили, что и сейчас звезда шоу "Дом-2" выглядит великолепно. "Вот, где время не властно", "Красавица, как и сейчас!", "Вау! Вы почти не изменились", "Возраст Вас только красит", "Вы не постарели, а просто стали роскошной", – расхваливают любимицу фолловеры.

К слову, некоторые обратили внимание на естественность красоты певицы – свежее, округлое личико, без намека на пластику. И посетовали, что в эру пластической хирургии все ходят с одинаковыми скулами и носами. На этот коммент ведущая шоу "Дом-2" поспешила ответить. Дескать, щечки молодых девушек с возрастом уходят. Видимо, только в этом и кроется причина неестественно заостренных лиц многих знаменитостей.



