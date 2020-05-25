"Неудовлетворенная баба": Орлова набросилась на незнакомую женщину

Телеведущая сообщила, что ее псу Бруно потребовалась срочная операция, которую уже успели сделать в одной из столичных клиник. Но после долгожданной встречи с питомцем, Ольга Орлова осталась недовольна поведением женщины, с которой она пересеклась в ветклинике.

Скандал разразился в коридоре ветклиники. Орлова стала забирать своего питомца после операции и наткнулась на незнакомую женщину в фойе. Пес телеведущей подбежал к одной из посетительниц клиники и всего лишь понюхал ее ногу. Видимо, поступок Бруно сильно напугал женщину, и она попросила Ольгу убрать от нее собаку. Но вместо того, чтобы выполнить просьбу незнакомки, телеведущая набросилась на нее с обвинениями.

В своем блоге Ольга написала, что повстречала "неудовлетворенную женщину", которой не понравилось, что ее понюхала собака. Стоит отметить, что в ветклинике оказались и ярые поклонники Орловой. Восторженные фанаты попросили погладить добродушного пса.

Телеведущая часто напоминает в своем Инстаграме, что в ее доме живет уже пять собак. Знакомые артистки утверждают, что Ольга Орлова всегда окружает любовью и заботой брошенных псов.