Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Воскресенье
3 мая
Лента новостей
18:41
Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
18:23
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
18:08
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
17:56
Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия
17:52
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
17:52
Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса
17:51
Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца
17:31
Звезда сериала "Сваты" удивила уникальными кадрами со съемок
17:17
Победитель шоу "Маска" тайно сделал пластическую операцию
16:53
"Рожать нужно в 18": Рудковскую крепко приложили за жесткое воспитание сына
16:41
Бабкина потратила на лечение баснословную сумму
16:26
"Время беспощадно": поклонники перепугались из-за внешности Андрея Губина
15:43
Адвокат поведала о происхождении многочисленных квартир у Федосеевой-Шукшиной
15:33
Пережила жуткий стресс: врач прописал Бабкиной успокоительное
15:08
"Кашель стоит оглушающий": подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице
14:35
Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников
14:03
"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
14:00
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
13:32
"Сердце екнуло": Башаров встретился с отцом спустя 30 лет
13:16
Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом
13:00
Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке
12:47
На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией
12:28
Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций
12:27
Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко
12:13
Степаненко объяснила исчезновение шоу "Еще не вечер" из эфира
11:48
Любовница Жигунова повторяет печальную историю Заворотнюк
11:15
Появились новые подробности о состоянии зараженного Мишустина
11:02
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
10:57
"Мерзко, грубо": красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами
10:42
Больше 10 тыс. за сутки: коронавирус в России поставил новый рекорд
10:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года
10:29
Раритетные фото Алины Кабаевой продают за большие деньги
09:55
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
08:33
От коронавируса в Москве умерли больше 700 человек
08:02
Корчевников рассказал о здоровье после слухов о коронавирусе
06:03
"Теперь уж не вернешь": Басков показал свиной пятачок вместо носа
04:11
Неухоженная Нетребко в одном халате вызвала недоумение
02:02
Вид скрючевшейся на полу Валерии вызвал вопросы
00:01
"Заласкай меня": отчаянная Чехова вывалила грудь ради поиска мужика
22:02
Звезда "Дом-2" Должанский устроил избиение в прямом эфире
20:05
Кадони прошелся по матке Малышевой после обнаружения ее дворца
18:19
Подробности четвертой женитьбы Андрея Макаревича
18:19
"Сходит с ума": обвиненная в алкоголизме Волочкова лишилась волос во время танца
18:00
Хабенский сбрил бороду в прямом эфире Первого канала
17:41
Вадима Казаченко не пустили к гробу звезды "Фристайла"
17:28
"Как дед старый": избранник Бабкиной резко сдал на фоне случившегося с певицей
17:27
Поклонники Киркорова пожаловались на “больной” вид короля эстрады
17:15
Главврач больницы в Коммунарке бьет тревогу о новом симптоме коронавируса
16:48
"Полна любви, предательств и боли": Заворотнюк неожиданно заговорила о личном
16:15
Мария Шукшина требует немедленного ареста афериста Бари Алибасова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Устроившей разборки с Разиным Кудрявцевой пророчат позорный провал
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
"Это помогло ей выкарабкаться": Винокур о секрете быстрого выздоровления Бабкиной
Разин пригрозил Кудрявцевой серьезными последствиями: Есть много материалов об этой даме
Шоу-бизнес

Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости

Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько месяцев подряд ходят слухи, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Журналисты обвиняют во всех грехах артиста и рассказывают о его алкогольной и наркотической зависимости.
прочитано 292 раза

Поклонники заметили, что больше месяца Джиган не появляется в социальных сетях. Настороженные фанаты предположили, что все это время их кумир находился на реабилитации. Видимо, лечение значительно повлияло на внешний вид Джигана.

ПО ТЕМЕ

Вымолил прощение: рэпер Джиган воссоединился с семьей

В конце апреля появились фотографии с празднования дня рождения жены Джигана и его младшей дочери Майи. На этих снимках репер впервые был запечатлен спустя долгое время. Стоит отметить, что Оксана Самойлова лично заявила о том, что намерена развестись с Джиганом. В то время, как в интернете обсуждали наркотическую зависимость артиста.

Вот уже несколько дней поклонники пары уверены, что Самойлова смогла простить мужа и разрешила ему вернуться домой. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений по этому поводу не было, музыкант продолжает публиковать многочисленные видеозаписи и фотографии в семейном кругу.

Джиган начал снимать, как пишет новые песни, тренируется и плавает в бассейне, проводит время с детьми и занимается домашними делами. Но эти кадры все равно не могут успокоить подписчиков музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

“Брат, ты сильно похудел. У тебя точно все впорядке?”, – негодуют поклонники репера.

Перемены во внешности артиста действительно заметны. Пользователям Инстаграма кажется, что привычные вещи стали Джигану большеваты, поэтому одежда смотрится на нем мешковато. Истинные причины своего похудения репер пока не разглашает.

3 мая 2020, 18:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

65-летний Лукашенко и его министр вляпались в жуткий гей-скандал
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

"Полна любви, предательств и боли": Заворотнюк неожиданно заговорила о личном
Мария Шукшина требует немедленного ареста афериста Бари Алибасова
Тяжелую болезнь Васильевой продали за огромные деньги Первому каналу
Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Принц Гарри в шоке от новой жизни с Маркл

В США внуку королевы нелегко
Коронавирус

Больше 10 тыс. за сутки: коронавирус в России поставил новый рекорд

Опубликованы шокирующие данные
Шоу-бизнес

Отдавать долги до гробовой доски: вскрылись новые подробности о зарубежных хоромах Малышевой

С особняком знаменитости в США не все так просто
Шоу-бизнес

“Я счастлива, что он у меня есть”: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

Актриса нашла свою "опору"

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+