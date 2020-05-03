Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости

Несколько месяцев подряд ходят слухи, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Журналисты обвиняют во всех грехах артиста и рассказывают о его алкогольной и наркотической зависимости.



Поклонники заметили, что больше месяца Джиган не появляется в социальных сетях. Настороженные фанаты предположили, что все это время их кумир находился на реабилитации. Видимо, лечение значительно повлияло на внешний вид Джигана.

ПО ТЕМЕ Вымолил прощение: рэпер Джиган воссоединился с семьей

В конце апреля появились фотографии с празднования дня рождения жены Джигана и его младшей дочери Майи. На этих снимках репер впервые был запечатлен спустя долгое время. Стоит отметить, что Оксана Самойлова лично заявила о том, что намерена развестись с Джиганом. В то время, как в интернете обсуждали наркотическую зависимость артиста.

Вот уже несколько дней поклонники пары уверены, что Самойлова смогла простить мужа и разрешила ему вернуться домой. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений по этому поводу не было, музыкант продолжает публиковать многочисленные видеозаписи и фотографии в семейном кругу.

Джиган начал снимать, как пишет новые песни, тренируется и плавает в бассейне, проводит время с детьми и занимается домашними делами. Но эти кадры все равно не могут успокоить подписчиков музыканта.

“Брат, ты сильно похудел. У тебя точно все впорядке?”, – негодуют поклонники репера.

Перемены во внешности артиста действительно заметны. Пользователям Инстаграма кажется, что привычные вещи стали Джигану большеваты, поэтому одежда смотрится на нем мешковато. Истинные причины своего похудения репер пока не разглашает.