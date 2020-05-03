Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский всерьез воспринял сообщение Правительства о введении режима самоизоляции и решил закупиться всеми необходимыми продуктами на три месяца вперед.



Многие поклонники отмечали, что Андрей Кончаловский отличается острым умом и сообразительностью. Неудивительно, что кинорежиссер еще в самом начале карантина посетил магазин и закупился консервными банками.

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Режиссер, как и большинство россиян, последний месяц проводит на самоизоляции. Кончаловский решил скоротать время на своем загородном участке вместе с супругой и детьми. Андрей признается, что не собирается выходить из дома пока официально не будет объявлен конец самоизоляции.

Близкие друзья Кончаловского рассказывают, что как только режиссер почувствовал что-то неладное, он сразу же отправился в ближайший магазин и купил необходимые продукты для всей семьи. Андрей сделал это для того, чтобы никто из его родственников не был вынужден покидать коттедж и контактировать с посторонними людьми, пишет MK.ru.

"Закупите на три месяца продукты. Я на три месяца их закупил и думаю, что еще закуплю", – посоветовал режиссер.

На время карантина работа Кончаловского не остановилась: он продолжает заниматься новым проектом, который связан со всемирной пандемией. Кинорежиссер обратился к своим подписчикам и попросил их отправить видео, на которых они расскажут, чем планируют заниматься на самоизоляции. Все началось с того, что Андрей принимал видеоролики только от тех людей, которые ежедневно находятся в четырех стенах. Позже Кончаловский попросил публиковать видеозаписи всех, кто покидает жилища и видит жизнь городов и сел.

Таким способом кинорежиссер решил провести анализ сознания граждан, посмотреть, как они мыслят и чувствуют. По словам Кончаловского, это самая странная самоизоляция, которую можно только придумать. Ведь шанс быть арестованным возрастает с каждым выходом на улицу.