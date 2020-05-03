Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса

Лолита, находясь на самоизоляции, почти каждый день удивляет своих поклонников новыми выходками. Например, недавно она сама обстригла себе волосы, в результате приехавшему на дом парикмахеру пришлось исправлять проделки артистки. Кроме того, Милявская недавно показала початую бутылку водки и заявила, что собралась нести ее соседям.
Теперь же певица облачилась в водолазный костюм и рассказала подписчикам инстаграм-аккаунта о своем намерении покорять космос. Правда, это оказалось очередной шуткой. Таким образом Лолита лишь хотела привлечь внимание к своим следующим словам. Мол, в пандемии коронавируса виноваты инопланетяне. "Они пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся!", – заявила артистка. К такому выводу знаменитость пришла после просмотра телевизора.
Кроме этого, она обратилась к людям, которые уехали на "свои грядки". Лолита пожелала им хорошей работы, а также посоветовала не видеться с соседями и не употреблять много алкоголя.
Напомним, недавно Милявская высказалась по поводу скандального заявления Регины Тодоренко о домашнем насилии. Певица не поверила извинениям телеведущей, однако не стала присоединяться к травле.
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