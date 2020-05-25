Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной

Телеведущий разоткровенничался в студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Он убежден, что Надежда Бабкина не выполнила свою миссию на земле.

Дмитрий Дибров отметил, что очень переживал за певицу, переболевшую двусторонней пневмонией. Звезда была на грани жизни и смерти.

По мнению шоумена, бог ставит каждому человеку некую задачу. Он считает, что болезнь и смерть приходят, если люди не в состоянии выполнить свое предназначение. Дмитрий Дибров добавил, что за свою жизнь надо освоить как можно больше различных навыков. В частности – создать семьи и завести детей.

Как отметил ведущий, он вместе с коллегой Валдисом Пельшем подменял Надежду Бабкину в передаче "Модный приговор" на Первом канале. Дибров думает, что артистка выжила, потому что еще не выполнила до конца свою миссию на земле.

Напомним, в больницу Надежда Бабкина попала еще в конце марта. В середине месяца артистка отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет. Однако из-за пандемии коронавируса имениннице не удалось с шиком отметить юбилей, она лишь собрала самых близких на вечеринку, вскоре после которой была госпитализирована.

