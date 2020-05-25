Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной

Дмитрий Дибров отметил, что очень переживал за певицу, переболевшую двусторонней пневмонией. Звезда была на грани жизни и смерти.
По мнению шоумена, бог ставит каждому человеку некую задачу. Он считает, что болезнь и смерть приходят, если люди не в состоянии выполнить свое предназначение. Дмитрий Дибров добавил, что за свою жизнь надо освоить как можно больше различных навыков. В частности – создать семьи и завести детей.
Как отметил ведущий, он вместе с коллегой Валдисом Пельшем подменял Надежду Бабкину в передаче "Модный приговор" на Первом канале. Дибров думает, что артистка выжила, потому что еще не выполнила до конца свою миссию на земле.
Напомним, в больницу Надежда Бабкина попала еще в конце марта. В середине месяца артистка отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет. Однако из-за пандемии коронавируса имениннице не удалось с шиком отметить юбилей, она лишь собрала самых близких на вечеринку, вскоре после которой была госпитализирована.
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