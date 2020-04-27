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Шоу-бизнес

Лохматый и пухлый: голый Цекало поверг в шок

Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодая художница и актриса Дарина Эрвин поделилась весьма пикантным снимком. Она запечатлела своего возлюбленного Александра Цекало без одежды.
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Голый Цекало показался в инстаграм-аккаунте модели. Если на нем что-то и есть из одежды, то только трусы, и их на снимке не видно. Фотография со скоростью света разлетелась по интернету.

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Популярный продюсер запечатлен рядом с одной из картин Эрвин. Молодая художница любит изображать голые тела, на что Цекало ее, похоже, только вдохновляет.

Голый Цекало. Фото: instagram.com/darina.ervin

Судя по фотографии, возлюбленный актрисы пытается держать себя в форме на карантине. Конечно, полностью от лишнего веса он не избавился, но, возможно, потерял несколько килограммов.

Впрочем, не исключено, что снимок был сделан таким образом, чтобы скрыть основные недостатки фигуры. Спрятать не удалось только небрежную лохматость.

Напомним, что Александр Цекало и его возлюбленная Дарина Эрвин живут в США. Пара отправилась туда сразу после свадьбы.

За океаном ситуация с коронавирусом обстоит не лучше, чем в России. В Штатах объявили режим самоизоляции, поэтому Цекало и Эрвин проводят время дома. Влюбленные точно не скучают: они занимаются творчеством и часто удивляют пользователей сети яркими снимками.

Автор: 27 апреля 2020, 09:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Цекало нашел нового друга

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бор-Малей
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Голый Цекало - это жесть. Можно голую Эрвин?
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