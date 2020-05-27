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"Это днище": Гордон разнесла наживающихся на россиянах звезд шоу-бизнеса

Катя Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Российская правозащитница Катя Гордон резко высказалась о представителях шоу-бизнеса. По ее мнению, звезды наживаются на поклонниках.
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Журналистка обратила внимание, что в аккаунтах ряда знаменитостей появилась одна и та же реклама. Телеведущая Ксения Бородина, модель Алена Шишкова и певица Елена Темникова одновременно опубликовали похожие фотографии и одинаковый текст.

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 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

"Российский шоу-бизнес – это днище, – заявила Катя Гордон, - Это прям дно, не меняющее текст, когда зарабатывает на вас". По ее словам, большинству из звезд наплевать на россиян, а также на события, которые случились в стране.

Публичные персоны строят из себя благотворителей, пишут "красивые" сообщения, посещают тренинги только ради того, чтобы заработать как можно больше денег и не потерять популярность. Юрист отметила, что за свою жизнь она встречала очень мало звезд, которые были бы действительно обеспокоены происходящим в России.

Отметим, Катя Гордон часто комментирует события из мира шоу-бизнеса. Недавно журналистка встала на защиту актера Павла Прилучного, которого обвинили в домашнем насилии. Юрист предположила, что у знаменитости была "некая вспышка агрессии", которую можно простить.

Автор: 27 мая 2020, 22:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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