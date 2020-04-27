Скотину содержать не буду: обнищавшая Макеева избавляется от прожорливого жеребца

"Бедность подходит к нам сначала как мирный путешественник, но вскоре как вооруженный воин хватает и одолевает нас", – говорил мудрый царь Соломон. Теперь справедливость этой горькой истины на своем примере поняла Анастасия Макеева.
Прежде в ее жизни было все – дизайнерские наряды, шикарный отдых, дорогая косметика, роскошные рестораны.Теперь все позади. И певица теперь даже вынуждена избавиться от любимой лошади.
"Лошади одни из самых красивых животных, – пояснила Анастасия. – Мне посчастливилось быть владелицей одного прекрасного мерина по кличке Дриго. Не люблю просить и не умею, но приходится просить помощи. Кто связан со спортивными конными клубами? Мне необходимо по самой минимальной стоимости или бесплатно поставить коня, кормить его пока могу, но постой и тренировки не по силам, пока не откроют театры. Всех неравнодушных к животным прошу помочь".
Скотину, конечно, жалко – Дриго очень эффектный, красивый.Тем более, к этой лошади Макеева после очередного развода очень привязалась.
Напомним, что ранее звезда кино, театра и мюзиклов пожаловалась на материальные трудности. "Мы сейчас все в одном положении – я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию, и до осени мне ничего не светит" – плачет Макеева. – Всю жизнь я работала и более многих из вас, но никогда не обвиняла никого в своем положении Сейчас живу у друзей. Надежда на друзей, что поддержат".
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