Скотину содержать не буду: обнищавшая Макеева избавляется от прожорливого жеребца

Пандемия бушующей в мире коронавирусной инфекции поставила на грань выживания многих людей, лишив элементарных средств существования. Среди них и актриса Анастасия Макеева. Сегодня она сама перебивается с воды на квас. И вынуждена избавиться от прожорливого жеребца.

"Бедность подходит к нам сначала как мирный путешественник, но вскоре как вооруженный воин хватает и одолевает нас", – говорил мудрый царь Соломон. Теперь справедливость этой горькой истины на своем примере поняла Анастасия Макеева.

Прежде в ее жизни было все – дизайнерские наряды, шикарный отдых, дорогая косметика, роскошные рестораны.Теперь все позади. И певица теперь даже вынуждена избавиться от любимой лошади.

"Лошади одни из самых красивых животных, – пояснила Анастасия. – Мне посчастливилось быть владелицей одного прекрасного мерина по кличке Дриго. Не люблю просить и не умею, но приходится просить помощи. Кто связан со спортивными конными клубами? Мне необходимо по самой минимальной стоимости или бесплатно поставить коня, кормить его пока могу, но постой и тренировки не по силам, пока не откроют театры. Всех неравнодушных к животным прошу помочь".

Скотину, конечно, жалко – Дриго очень эффектный, красивый.Тем более, к этой лошади Макеева после очередного развода очень привязалась.

Напомним, что ранее звезда кино, театра и мюзиклов пожаловалась на материальные трудности. "Мы сейчас все в одном положении – я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию, и до осени мне ничего не светит" – плачет Макеева. – Всю жизнь я работала и более многих из вас, но никогда не обвиняла никого в своем положении Сейчас живу у друзей. Надежда на друзей, что поддержат".