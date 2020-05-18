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Сериалы
Бочкарева накинулась на Муцениеце из-за Прилучного

Бочкарева накинулась на Муцениеце из-за Прилучного

Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева раскритиковала Агату Муцениеце. Артистка считает, что ее коллега сделала ошибку, обнародовав скандальные детали личной жизни.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся. Брак знаменитостей трещит по швам давно. Артисты много раз пытались спасти отношения, однако недавний скандал поставил жирную точку. Агата опубликовала видео, в котором пожаловалась на Павла. Муцениеце заявила, что Прилучный много дней пил, поднимал на ее руку и выгонял с детьми из дома.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

По мнению Натальи Бочкаревой, женщины, рассказывающие о проблемах с мужьями, ведут себя неправильно. Хорошая жена не должна говорить плохо об избраннике.

"Не можешь со своим мужем в своем микрогосударстве решить вопросы. С любимым человеком", – накинулась на коллегу звезда сериала "Счастливы вместе".

Наталья Бочкарева напомнила Агате Муцениеце, что Павел Прилучный – глава семьи и отец детей. Говорить о нем негативно публично нельзя.

Поддержал Павла Прилучного Михаил Полицеймако. Как оказалось, артисты хорошо знакомы. Павел и Михаил много вместе снимались. Полицеймако отметил, что его приятель не является монстром и абсолютно адекватен.

Негативно отреагировала на скандал в семье звезд артистка Светлана Пермякова. От того, что происходит в соцсетях, у знаменитости "волосы дыбом встают". Она считает, что Агата и Павел должны сами разобраться в своих проблемах и не привлекать к делу общественность. "Как сошлись – так и разойдетесь", – заметила Пермякова.

Автор: 18 мая 2020, 12:07 Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
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