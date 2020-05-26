"Больше никаких контактов": звезда "Дома-2" не хочет видеться со своим ребенком

Элина Камирен шесть лет назад родила дочь Сашу от Александра Задойнова, с которым рассталась в 2015-ом. Мужчина вернулся на скандальный телепроект и завел новые отношения, но со своим ребенком он видеться не хочет.



Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Элина Камирен недавно в своем инстаграм-аккаунте рассказала, в каких отношениях находится с экс-возлюбленным Александром Задойновым. Девушка отметила, что он не звонит и не пишет, никак не участвует в жизни своей пятилетней дочери.

В марте этого года Зайдойнов виделся с наследницей, но на этом настояла Камирен. После той встречи Александр начал звонить раз в две недели. Помогать денежными средствами мужчина отказался, потому что у него "своя жизнь".

Подруга Элла Суханова поддержала девушку. Она отметила, что Задойнов мог бы чаще встречаться с дочерью, когда жил в Сочи.

"Больше никаких контактов нет. Присылал SMS на день рождения Александры в прошлом году", – сказала Элина.

Интересно, что еще в прошлом году Задойнов рассказывал, что якобы помирился с Камирен и находится с ней в хороших отношениях, а также часто навещает дочь.

Напомним, недавно Александр женился на некой Ксении. Возлюбленные хотели устроить громкое торжество по случаю свадьбы. Однако из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести свои планы.