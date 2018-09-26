У звезды "Дома-2" отнимают ребенка

Экс-участники телестройки Александр Задойнов и Элина Камирен никак не могут найти общий язык даже ради общей дочери Саши. Девушка намерена лишить бывшего возлюбленного родительских прав за неуплату алиментов.



Элина считает отношения с Александром большой ошибкой. Она подчеркнула, что на реалити-шоу они были лишь партнерами, поскольку каждый извлекал выгоду от участия в скандальном телепроекте.

"Саша, ты вставляешь мне палки в колеса. Откажись от прав. Я прощу все долги по алиментам", – обратилась Камирен к Задойнову в Instagram. Ранее она заявила, что маленькая дочка не узнает отца, а тот якобы не торопится видеться с Сашенькой.

У Задойнова на этот счет свое мнение. Он выступает категорически против лишения родительских прав и обещает погасить задолженность по алиментам.

По его словам, в последний раз он видел дочь в сентябре. Правда, со стороны, поскольку в детский сад Александра не впускают по требованию Элины.

"Общался с дочерью в июне. Она поначалу не признала меня – сказала, что живет с мамой, бабой и кисой. Воспитатель, узнав меня, разрешила пообщаться с дочерью. После пяти минут общения и наших совместных игр Саша уже не отходила от меня, – цитирует мужчину StarHit.

Он добавил, что о его приезде узнала Элина. "Она появились как ураган. Стала ругать воспитателя, что впустила меня, а Саше сказала, что я не папа, а дядя", – поделился экс-участник "Дома-2".

Кроме того, по его мнению, Камирен хочет лишить его отцовства, чтобы вывезти дочь за границу без его согласия. "Это пока невозможно, ведь она лишит меня возможности видеть Сашу. Элина переехала в Сочи, тоже понимая, что я не смогу видеть дочь, как захочу – поездки туда не из дешевых", – рассказал Задойнов.