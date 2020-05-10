Ольга Орлова заперлась дома от чиновников

На ведущую "Дома-2" подали в суд. В скором времени знаменитость ответит за вредительство.

42-летняя Ольга Орлова и ее супруг Александр Карманов пойдут под суд за ущерб соседям. История началась давно, когда семья купила квартиру в элитном доме напротив Храма Христа Спасителя. Они решили сделать перепланировку жилья. Однако спрашивать разрешения у Жилищной инспекции супруги не стали.

"Кривая" перепланировка санузлов стала причиной скандала между соседями. Дело в том, что Орлова залила соседку снизу. Женщина не смогла добиться справедливости и подала на знаменитость в суд. В 2014 году инстанция обязала Ольгу выплатить 250 тысяч рублей.

После этого инцидента телеведущая все равно не стала согласовывать перепланировку с Жилинспекцией, Ольга не пускала чиновников в квартиру. В результате они подали иск на знаменитость, указав, что действия Орловой угрожают общественной безопасности. Хамовнический суд уже оштрафовал телеведущую на 300 рублей, а также обязал впустить представителей Жилинспекции для оценки ситуации.

Сейчас Ольга не может выполнить судебное предписание из-за режима самоизоляции. Не исключено, что благодаря этому обстоятельству телеведущей получится избежать наказания.