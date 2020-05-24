"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости

Максим Фадеев пожаловался на несправедливость. Музыкальному продюсеру запретили въезд на Украину.

Информацию опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины. Ведомство запретило Максиму Фадееву посещать страну в течение трех лет. Причина такого решения не называется.

Продюсер отреагировал на решение украинских властей в личном микроблоге в "Инстаграме". Он пообещал наказать обидчиков. "Уверен, что Международный суд в Гааге, разберется в правомерности подобного решения!", – заявил Максим Фадеев.

Поклонники поддержали продюсера. "Маразм какой-то. Не хватает слов, чтобы прокомментировать эту чушь", "Я живу на Украине и не понимаю, почему вас занесли в этот список", "Бедные украинцы. Представляю, как им стыдно за решения людей наверху", – выразили мнение подписчики.

В комментариях отметилась и певица Лолита Милявская. "Вот это новость", – написала звезда. Отметим, в 2017 году артистке также запретили въезд на Украину. Причиной стало посещение певицей города Керчь в 2015 году.

Известно, что в список также вошел и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На странице СБУ в "Фейсбуке" отмечается, что решения о запрете на въезд принимаются в отношении лиц, которые несут угрозу безопасности и территориальной целостности Украины.