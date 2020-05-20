"Она всех из своей жизни выбрасывает": сын Натальи Фатеевой дал откровенное интервью

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" продолжилось обсуждение директора Бари Алибасова Сергея Моцаря, который, оказывая помощь жене продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, завладел ее квартирой. Теперь бьет тревогу сын актрисы Натальи Фатеевой, которой Сергей Моцарь тоже помогает.

Владимир Басов обеспокоен судьбой пятикомнатной квартиры своей матери, известной советской актрисы Натальи Фатеевой. Мужчина опасается, что она может оказаться в собственности директора Бари Алибасова Сергея Моцаря. Тот помогает 85-летней артистке, однако, убежден Басов, делает это из меркантильных побуждений.

Недавно разразился скандал: директор продюсера стал владельцем квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, хотя та отписала ее любимому мужу. Говорят, Бари Алибасов переоформил недвижимость на помощника, чтобы не платить налоги. Несмотря на уверения Алибасова и Моцаря, что эта квартира в любом случае остается в собственности Федосеевой-Шукшиной, и она там может жить, когда захочет, поступок мужа потряс актрису.

Теперь Басов опасается, что история может повториться и с его матерью. "Когда я и моя сестра ухаживали за ней, Сережи в ее жизни не было. Нас не стало, и он ей резко понадобился", – отметил сын Натальи Фатеевой.

Басов сообщил, что и до Моцаря у его матери были помощники, но надолго не задерживались. "Спустя время всех их она из своей жизни выбрасывает. Это стиль ее жизни", – заключил наследник актрисы.

Сергей Моцарь отрицает меркантильный интерес. Помощник Бари Алибасова заявил, что никогда не обсуждал с Натальей Фатеевой ее недвижимость. Однако появившийся в студии друг актрисы уличил Моцаря во лжи. "Она говорила, что часть квартиры желает отдать в подарок Сергею. Это ее слова", – заявил мужчина.

В ходе разбирательств выяснилось, что половина пятикомнатных апартаментов звезды принадлежит ее дочери Наташе. Сын не собирается претендовать на это жилье, потому что крыша над головой у него и так есть.