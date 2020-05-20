"Она всех из своей жизни выбрасывает": сын Натальи Фатеевой дал откровенное интервью

Владимир Басов обеспокоен судьбой пятикомнатной квартиры своей матери, известной советской актрисы Натальи Фатеевой. Мужчина опасается, что она может оказаться в собственности директора Бари Алибасова Сергея Моцаря. Тот помогает 85-летней артистке, однако, убежден Басов, делает это из меркантильных побуждений.
Недавно разразился скандал: директор продюсера стал владельцем квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, хотя та отписала ее любимому мужу. Говорят, Бари Алибасов переоформил недвижимость на помощника, чтобы не платить налоги. Несмотря на уверения Алибасова и Моцаря, что эта квартира в любом случае остается в собственности Федосеевой-Шукшиной, и она там может жить, когда захочет, поступок мужа потряс актрису.
Теперь Басов опасается, что история может повториться и с его матерью. "Когда я и моя сестра ухаживали за ней, Сережи в ее жизни не было. Нас не стало, и он ей резко понадобился", – отметил сын Натальи Фатеевой.
Басов сообщил, что и до Моцаря у его матери были помощники, но надолго не задерживались. "Спустя время всех их она из своей жизни выбрасывает. Это стиль ее жизни", – заключил наследник актрисы.
Сергей Моцарь отрицает меркантильный интерес. Помощник Бари Алибасова заявил, что никогда не обсуждал с Натальей Фатеевой ее недвижимость. Однако появившийся в студии друг актрисы уличил Моцаря во лжи. "Она говорила, что часть квартиры желает отдать в подарок Сергею. Это ее слова", – заявил мужчина.
В ходе разбирательств выяснилось, что половина пятикомнатных апартаментов звезды принадлежит ее дочери Наташе. Сын не собирается претендовать на это жилье, потому что крыша над головой у него и так есть.
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