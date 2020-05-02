"Сходит с ума": обвиненная в алкоголизме Волочкова лишилась волос во время танца

Анастасия Волочкова решила не скучать на самоизоляции и продолжать устраивать творческие вечера для своих друзей. Балерина сняла видео, на котором исполнила необычный танец. Ролик знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Волочкова призналась, что хотела повеселиться и подурачиться даже в такой непростой для всех период. Приме хотелось поделиться хорошим настроением со всеми поклонниками, поэтому она решила исполнить экстравагантный танец: под финал балерина сорвала с головы парик и швырнула его в снимавшего ее концерт оператора.
Многие подписчики Волочковой предположили, что Дана Борисова может негативно отреагировать на поведение женщины. Напомним, что в начале апреля Анастасия обратилась с иском в суд. Это произошло из-за того, что ведущая обвинила приму Большого театра в алкоголизме.
Теперь Анастасия Волочкова требует наказать ведущую за слова о ее несуществующей зависимости. Балерина продолжает отрицать, что имеет проблемы с алкоголем, в то время как Борисова открыто говорит о пагубном пристрастии балерины.
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