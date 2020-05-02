Ни грамма косметики: Кожевникова показала себя без макияжа

Мария Кожевникова редко демонстрирует естественную красоту. Но недавно она все же показа, как ее лицо выглядит без косметики.

В инстаграм-аккаунте 35-летней Марии Кожевниковой множество фотографий с ретушью, но как только актриса оказалась на карантине, решила быть честной со своей аудиторией и все чаще стала выкладывать "естественные" снимки. Правда, их можно увидеть в разделе "Сторис".

Например, недавно Мария выложила фото, где у нее нет ни грамма косметики. Кажется, что знаменитость стала выглядеть еще моложе. В случае с Кожевниковой возникает парадокс: чтобы омолодиться, не обязательно прибегать к фотошопу; для этого будет достаточно лишь смыть макияж. Как пишет "7 дней", на недавнем снимке актриса выглядит, словно тургеневская девушка.

Кстати, звезда "Универа" находится на самоизоляции уже больше месяца. Ранее она призналась, что очень боится потолстеть из-за постоянного пребывания дома. "Холодильник в изоляции – опасная штука. Я очень сильно поправилась!", – рассказала Кожевникова. Сейчас актрисе не по размеру старые платья. Однако Мария ничего не может с собой поделать. "Если я увижу хлебушек, хоть в два часа ночи, я его съем ", – писала она. Такая проблема пришла к Марии из детства. Ведь тогда ей запрещали мучные продукты, потому что была спортсменкой.