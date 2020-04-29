Кожевникова отправила сравнившую детей с проститутками Арбатову к врачу

Арбатова сделала заявление, которое стало резонансным. Она сравнила детей, облаченных в военную форму времен Великой Отечественной войны, с проститутками. Писательница привела в пример квартал красных фонарей, где девушки легкого поведения переодеваются в медсестер и педагогов.
Прошлась Мария Арбатова и по матерям, которые одевают своих отпрысков как солдат. Она подчеркнула, что таких женщин "возбуждает подобная форма причастности к павшим на войне". Драматург считает, что подобная одежда олицетворяет смерть, а дети должны носить что-то "про жизнь".
Высказывание Марии Арбатовой возмутило Марию Кожевникову. Звезда кино и сериалов подчеркнула, что старается относиться с уважением к людям старшего возраста, но в данном случае "все само за себя говорит".
Кожевникова усомнилась в психическом здоровье писательницы. По мнению знаменитости, дети, которые отдают дань памяти своим предкам, у здоровых людей не могут ассоциироваться с возбуждением и проститутками. Мария Кожевникова посоветовала Марии Арбатовой показаться врачу, сообщает "Царьград". Сериал "Универ" можно смотреть онлайн на платформе PREMIER.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Могут ли продлить карантин?
Почему снимают Петрова???
В СССР пионерский лагерь помните?
Научите своих детей правилам поведения в гостях
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Как поднять гемоглобин?
Травля
Ждем обращение президента
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?