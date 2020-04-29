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Кожевникова отправила сравнившую детей с проститутками Арбатову к врачу

Мария Кожевникова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ" резко прокомментировала заявление писательницы Марии Арбатовой. Актриса Мария Кожевникова считает, что драматургу надо показаться врачу.
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Арбатова сделала заявление, которое стало резонансным. Она сравнила детей, облаченных в военную форму времен Великой Отечественной войны, с проститутками. Писательница привела в пример квартал красных фонарей, где девушки легкого поведения переодеваются в медсестер и педагогов.

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Прошлась Мария Арбатова и по матерям, которые одевают своих отпрысков как солдат. Она подчеркнула, что таких женщин "возбуждает подобная форма причастности к павшим на войне". Драматург считает, что подобная одежда олицетворяет смерть, а дети должны носить что-то "про жизнь".

Высказывание Марии Арбатовой возмутило Марию Кожевникову. Звезда кино и сериалов подчеркнула, что старается относиться с уважением к людям старшего возраста, но в данном случае "все само за себя говорит".

Кожевникова усомнилась в психическом здоровье писательницы. По мнению знаменитости, дети, которые отдают дань памяти своим предкам, у здоровых людей не могут ассоциироваться с возбуждением и проститутками. Мария Кожевникова посоветовала Марии Арбатовой показаться врачу, сообщает "Царьград". Сериал "Универ" можно смотреть онлайн на платформе PREMIER.

Автор: 29 апреля 2020, 16:10
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Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

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