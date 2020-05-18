Из 25 девушек остались только две: известны имена финалисток шоу "Холостяк"

17 мая в эфире телеканала ТНТ показали предпоследний эпизод шоу "Холостяк". Стоматолог Антон Криворотов отдал розы тем участницам проекта, которым удалось произвести большее впечатление на него и его родителей.
Молодой человек знакомил участниц с матерью и отцом в последний момент. Те пытались найти общий язык с девушками. 20-летняя модель Елизавета Адаменко считает, что мнение родственников повлияло на выбор молодого человека в полуфинале.
26-летняя участница Барбара Пино из Гаваны отметила, что очень хотела получить цветок в полуфинале. Однако случилось то, чего девушка не могла ожидать. На церемонии Антон подарил первую розу именно ей, пишет Teleprogramma.pro.
"Думаю, что он нервничал, но как мужчина вида не подавал", – заметила Барбара.
Проект покинула Анастасия Ковалева. Участница не получила заветную розу от Антона Криворотова. Она вынуждена была вернуться домой, так и не попав в финал шоу. Позже главный герой признался, что до последнего не знал, с кем ему предстоит расстаться.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Как заболевают шизофренией?
Жениться на женщине с детьми?
Куда делись интересные авторы?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?