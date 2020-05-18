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Из 25 девушек остались только две: известны имена финалисток шоу

Из 25 девушек остались только две: известны имена финалисток шоу "Холостяк"

Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official
Седьмой сезон шоу "Холостяк" подходит к концу. Остались лишь две девушки, которые борются за главного героя проекта Антона Криворотова.
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17 мая в эфире телеканала ТНТ показали предпоследний эпизод шоу "Холостяк". Стоматолог Антон Криворотов отдал розы тем участницам проекта, которым удалось произвести большее впечатление на него и его родителей.

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Сюжеты Холостяк

Молодой человек знакомил участниц с матерью и отцом в последний момент. Те пытались найти общий язык с девушками. 20-летняя модель Елизавета Адаменко считает, что мнение родственников повлияло на выбор молодого человека в полуфинале.

26-летняя участница Барбара Пино из Гаваны отметила, что очень хотела получить цветок в полуфинале. Однако случилось то, чего девушка не могла ожидать. На церемонии Антон подарил первую розу именно ей, пишет Teleprogramma.pro.

"Думаю, что он нервничал, но как мужчина вида не подавал", – заметила Барбара.

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Публикация от «Холостяк» 7 сезон (@holostyak.tnt.official)

Проект покинула Анастасия Ковалева. Участница не получила заветную розу от Антона Криворотова. Она вынуждена была вернуться домой, так и не попав в финал шоу. Позже главный герой признался, что до последнего не знал, с кем ему предстоит расстаться.

Автор: 18 мая 2020, 09:01

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