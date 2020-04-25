"Спалился": жених случайно показал победительницу шоу "Холостяк"

Главный герой шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ развеял всю интригу телепроекта. Молодой мужчина невольно выложил фото с невестой в сеть.



Временно исполняющий обязанности главного холостяка страны Антон Криворотов неосмотрительно опубликовал разоблачающие кадры на своей страничке в "Инстаграме". Бдительные фолловеры заметили в отражении знакомый женский силуэт и разгадали, кто же станет избранницей Антона еще до финала шоу "Холостяк".



33-летний столичный стоматолог сделал стильные фото в очках на фоне большой плазмы. Как раз в отражении телевизора и очков фанатам удалось разглядеть знаменитую шевелюру одной из участниц проекта Барбары Пино. Кроме того, в СМИ появилась информация, что парочку часто видят вместе. Поэтому гадать не приходится, победительницей конкурса станет кубинская фотомодель-мулатка.

Молодые люди ранее не были знакомы и встретились уже непосредственно на шоу "Холостяк". Яркая парочка из зубодера и знойной кубинки сразу захватила внимание телезрителей. Тем более, что их отношения развивались стремительно, и невооруженным глазом было видно, кому особенно благоволит Криворотов.

Сама девушка завоевала отдельный интерес со стороны фанатов проекта и быстро обзавелась собственными поклонниками. Причиной тому стали яркая внешность и дерзкий нрав красотки.

Напомним, в одном из выпусков девушке рассказали, что главный герой пытался разузнать о ней у ее бывшего мужа. Бесцеремонный поступок разъярил Барбару, и она тут же решила покинуть шоу "Холостяк". Но Криворотов не мог отпустить свою фаворитку и заявил, что уходит вслед за ней. Такой жест растопил обиду девушки, и она согласилась остаться. Как выяснилось, не зря.