"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе

В Сети то и дело муссируются слухи о личной жизни продюсера, композитора Константина Меладзе. Недавно ему приписали роман с солисткой его группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. А теперь стало известно, что артистка покинула коллектив.

прочитано 143 раза