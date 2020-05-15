Свои остались только уши: пластический хирург до неузнаваемости перекроил Малиновскую

Если посмотреть на Малиновскую в подростковом возрасте и сегодня, можно решить, что это два разных человека. Отличие колоссальное! Маша столько раз ложилась под нож хирурга, что, кажется, нетронутыми у нее остались только уши. Как говорится, нет предела совершенству.
"Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом, – отметила звезда. – Делала ринопластику (исправление врожденных или приобретенных деформаций носа. – Прим. ред.). Операция прошла успешно, я очень довольна результатом. Она была сделана одним из лучшим хирургов в России. Я убрала брыльки (эффект снижения активности жировой клетчатки в области щек, приводящий к искажению овала лица. – Прим. ред.) на щечках у того же волшебника. Делала эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз. – Прим. ред.) и липофилинг (коррекцию жировой ткани. – Прим. ред.) век. Я трижды удаляла биополимер из губ (они были непомерно большие. – Прим. ред.)".
Пояснила перекроенная Маша и то, в каких случаях стоит обращаться к пластическому хирургу. "Это возрастные проблемы, имиджевые, которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях, сделанных в юности, я жалею!" – призналась Малиновская.
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