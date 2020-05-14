"Пощечину все получали": Тарасов пояснил свои слова об избиении жены

Дмитрий Тарасов стал новым гостем программы "Алена, блин!". Спортсмен рассказал, что имел в виду под фразой "дать женщине леща".

Как заявил футболист, видео, в котором он говорит о насилии, было шуточным. Якобы в тот момент они вместе с рэпером T-killah решили разыграть супруг, которые тоже сидели в машине. "Мы даже записали подводку, что сейчас будем издеваться над нашими женами. Ну то есть люди должны понимать", – отметил Дмитрий Тарасов.

Спортсмен считает, что любое его высказывание стараются извратить, чтобы выставить на посмешище. "Все, что я выкладываю сейчас, на данный момент, – может быть, нет новостей, я не знаю. Но я выложу тренировку, что-то скажу в прямом эфире – все, цитата пошла. И будут говорить, что Тарасов сказал, что дать леща жене – это нормально", – жалуется футболист.

Мужчина заявил, что никогда не поднимал руку на женщин. "На меня поднимали, кстати. Пощечину – нормально, все получали", – засмеялся Дмитрий Тарасов.

Также спортсмен высказался на тему домашнего насилия. Он заявил, что для него дом – это храм, и все, что там происходит, не должно выходить за его пределы.

"Вообще, бить нельзя, но можно провоцировать человека. Девушки умеют провоцировать. Прям могут затронуть такие темы, за которые иногда, наверное, хочется сделать. Но это нельзя делать", – уверен футболист.

По мнению спортсмена, мужчина должен быть сильнее и умнее женщины, а значит, уметь вовремя закончить жаркий спор. Также Дмитрий Тарасов уверен, что избитая жена сама должна решать, подавать ли ей в суд на домашнего насильника. "Но я все равно считаю, что нельзя бить", – резюмировал футболист.