Тарасов заговорил о третьей беременности супруги

Дмитрий Тарасов стал новым гостем программы "Алена, блин!". Спортсмен рассказал о браке с Анастасией Костенко и о планах на третьего ребенка.

В начале 2020 года мужчина снова стал отцом. Молодая супруга подарила футболисту еще одну дочь. Почти сразу после развода с Ольгой Бузовой спортсмен женился в третий раз. Как отметил Дмитрий, они с Анастасией совпали во взглядах на семью.

Ведущая уточнила, пойдут ли супруги за третьим ребенком. "Побежим! Мы очень хотим", – заявил Тарасов. Футболист признался, что его радует, как быстро жена восстанавливается после родов. Недавно она вернулась к спорту – тренируется вместе с мужем.

У знаменитости уже подрастают три дочери. Алена спросила, будет ли Дмитрий, как Джиган, до победного стараться, чтобы родился сын. "Ну, бриться я точно не буду", – пошутил Тарасов.

"Конечно, я очень хочу мальчика, но не знаю уж, от кого это зависит. От Всевышнего, наверное, зависит, поэтому, как Бог даст, так и будет. Я не зацикливаюсь", – признался мужчина. Дмитрий заверил, что невероятно счастлив быть отцом малышек.

"Ой, девочки – это я не знаю... Просто фантастика! Я не знал, что так можно. Это самое классное чувство, когда тебя любят не за что-то. Это такие чувства классные", – сказал он.

Однако футболист старается не баловать их с Анастасией Костенко дочерей. Спортсмен уверен: лучше дать детям больше внимания, чем какие-то материальные блага.