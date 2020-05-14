Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Четверг
14 мая
Лента новостей
13:42
Питт на коленях вымаливает прощение у раненной Энистон
13:38
Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
13:36
Стало известно об уходе матери Тимати
13:32
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом в перчатках
13:32
"Вытащил пистолет": осрамившаяся Тодоренко призналась в отношениях с тираном
13:31
Тарифы ЖКХ для россиян предложили заморозить
13:29
Тарасов вскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
13:24
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
12:58
Больная модель поразила телом в купальнике
12:57
Жители Петербурга сообщили об аномальной погоде в мае
12:51
Елизавета Боярская и Максим Матвеев впутались в авантюру
12:51
"Вот что реально страшно": Наталья Сенчукова рассказала о смерти близких
12:44
Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
12:33
Инфицированная Навка вышла на связь
12:31
"Главное зло в моей жизни!": взбешенный Джигарханян плюнул в престарелую жену
12:29
В Подмосковье мужчина обокрал продуктовый магазин
12:24
История любви звезды сериала "Катя и Блэк" Юлии Мельниковой и Павла Трубинера
12:22
Обнаружен новый странный симптом коронавируса
12:18
Наташа Королева выругалась из-за изменившейся фигуры
11:50
Тайный любовник высыпал на могилу Началовой машину роз
11:47
В Петербурге легковушка пробила ограждение и упала в Фонтанку
11:41
"У меня вырос еще и мозг": Решетова порассуждала о возрасте
11:26
Сколько москвичей нарушили масочный режим в метро
11:19
Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде
11:18
Звезда "Игры престолов" показалась с большим животом на фоне слухов о беременности
11:04
Тарасова не оставила шансов покинувшей спорт Загитовой
10:57
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"
10:48
Пьяные безработные открыли стрельбу возле здания ФНС в Москве
10:44
Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад
10:43
"Запомни это состояние": Михалков отхлестал по щекам жалеющую себя дочь
10:43
Марат Башаров схватил за горло беременную подругу
10:29
Бокерия рассказал о вреде плотного завтрака
10:22
Дочь Джигана сбежала от родителей после опасных игр с ножом
10:20
"По военному типу": озвучены сроки вакцинации россиян от коронавируса
10:04
Школьникам разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ
09:59
"Непонятно, как жить дальше": Стоянов рассказал о страшной беде
09:55
Осталась одна: родные не пришли к выписавшейся Надежде Бабкиной
09:39
Названо имя нового ведущего шоу "Галилео"
09:33
Дочь раскрыла причину заражения Пескова коронавирусом
09:19
Стало известно об отмене общих перемен в школах из-за коронавируса
08:57
"Не будьте идиотами!": доктор Мясников разразился гневной речью
08:53
Беременная Собчак испугалась остаться одна
08:43
В США твердят о сильно заниженном числе заболевших коронавирусом в России
08:17
"Мне очень больно и тяжело": жена Эмина Агаларова лишилась покоя после известия о разводе
07:48
В тяжелом состоянии: отец Нурмагомедова попал в больницу
06:44
"Не буду за ней бегать!": скандальный участник "Дома-2" разорвал отношения с возлюбленной
04:37
Сидящая на карантине с пятью детьми Водянова сходит с ума от ежедневной готовки
02:23
Как стать хозяйкой своего мужчины: Сябитова дала ценный совет женщинам
00:14
Джоли нашла способ остановить превращение дочери в парня
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
Пугачева побила выскочку Бузову
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
Шоу-бизнес

Тарасов вскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Бузова последнее время часто дает интервью, в которых рассказывает о взаимоотношениях со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Рассказы артистки о футболисте порой шокируют. Наконец, спортсмен решил прервать молчание и высказать свою позицию.
прочитано 363 раза

Мужчина стал новым гостем программы "Алена, блин!". Он поэтапно воссоздал всю картину их брака с Ольгой Бузовой. Оказалось, что певица не такая белая и пушистая, какой хочет казаться.

ПО ТЕМЕ

По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви

Жена Тарасова заполнила грудным молоком две морозильные камеры

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Также Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако у пары не получалось. Сейчас футболист уверен, что причина была в неготовность Ольги к наследникам.

Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. "Но мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы", – признался Тарасов.

"У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала. И постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну, обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать", – отметил спортсмен.

Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограммы и подталкивал Ольгу Бузову к лечению проблем. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако пять лет забеременеть не получалось.

В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. "Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы", – жалуется Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что это он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь.

"Мои предположения, что человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь", – уверяет спортсмен.

Мужчина заявил, что Бузова часто попрекала его фразой "если я тебе не рожу, ты меня бросишь". Дмитрий Тарасов отметил, что никогда бы не поступил так с женщиной, которая действительно бесплодна, однако он видел, что супруга просто не хочет становиться матерью.

Автор: 14 мая 2020, 13:29 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
Зеленского признали соучастником страшного преступления

Шоу-бизнес

Стало известно об уходе матери Тимати
"Вытащил пистолет": осрамившаяся Тодоренко призналась в отношениях с тираном
Тарасов вскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде

Поименный список ценителей мужских тел
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года

Ситуация с эпидемией меняется постепенно
Шоу-бизнес

"Непонятно, как жить дальше": Стоянов рассказал о страшной беде

Артист ошеломлен и раздавлен
Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Ей было 78 лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тарасова не оставила шансов покинувшей спорт Загитовой
Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+