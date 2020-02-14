"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться

21-летний сын певцов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий разоткровенничался с фанатами. Он рассказал о своих жестких тренировках и о том, к каким печальным последствиям они привели.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин считаются одной из самых гармоничных и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже 30 лет. У пары есть взрослый сын Василий. 12 февраля ему исполнился 21 год. Молодой мужчина пользуется большой популярностью у общественности, причем совершенно не в контексте именитых родителей. Фанаты считают Василия красавчиком. И не только они, поскольку сын Сенчуковой и Рыбина часто снимается в профессиональных фотосессиях. А еще он интересуется музыкой и занимается карате.

Поблагодарив поклонников за поздравления с днем рождения, Василий сообщил о проблемах со здоровьем, но признался, что ему уже лучше. "Дорогие мои ❤️❤️❤️ Спасибо огромное всем тем, кто поздравил меня с Днем Рождения!!! Это самый приятный подарок от вас 😍 Особенно, огромное спасибо всем тем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления, ПОТОМУ ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО СРАБОТАЛО🔥🔥🔥 У меня сегодня хоть не 39.0 температура, и могу спокойно передвигаться... Вы лучшие❤️❤️❤️БОГИ С ВАМИ 🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил сын артистов.

Ранее Василий делился с фанатами рассказом о том, как он смог добиться такой великолепной физической формы. Он уточнил, что тренируется "на износ", но не до "потери пульса". "Такой способ тренировки дает мне возможность расти, не используя протеины и т.д. На износ – это значит не только убивать себя во время тренировок через день, а тренируясь каждый день, иногда даже по два раза в день. Таким образом я изматываю свой организм, давая минимальное время для отдыха", – объяснил Василий.

Он признался, что такой режим негативно сказался на его организме – него начались тремор, бессонница и "пережатии" некоторых мышц, из-за чего ему было больно сидеть, лежать и даже стоять. Чтобы восстановиться, ему пришлось есть по восемь раз в день, и не маленькими порциями, а "тазиками".

Материал дополняется