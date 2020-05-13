Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

Оксана Пушкина сообщила в своем телеграм-канале, что накануне стало известно о ее болезни. Телеведущая и депутат отметила, что анализ был сдан 10 мая.

Что примечательно, еще 9 мая знаменитость ходила по ветеранам с поздравлениями. В своем инстаграм-профиле женщина рассказала историю жизни героини войны Зои Владимировны Грузевич. Как отметила в публикации Оксана Пушкина, они с 97-летней старушкой долго болтали.

Правда, телеведущая заверила, что во время поздравлений выполняла все меры предосторожности. Звезда надевала маску и перчатки, соблюдала двухметровую дистанцию, дезинфицировала дверные ручки.

В беседе с журналистами политик отметила, что из симптомов у нее лишь небольшой насморк и отсутствие обоняния. "А так я чувствую себя хорошо", – добавила Оксана Пушкина.

По мнению телеведущей, она заразилась коронавирусом во время работы над проектом #МыВместе. Последние несколько недель активисты развозили по больницам средства защиты. Женщина отметила, что соблюдала масочный режим, однако это не спасло ее от китайской инфекции.

Оксана Пушкина известна зрителям по программе "Женский взгляд", которая выходила на телеканале НТВ с 1999 по 2013 год. Журналистка брала интервью у звезд российского и западного шоу-бизнеса. Также она работала над авторской передачей "Зеркало для героя", выходившим в эфир в 2016 году.