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Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят слухи, что Ольга Бузова собирается замуж за блогера Давида Манукяна. Однако ради создания семьи звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" придется сделать тяжелый выбор.
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Таролог Галина Янко убеждена, что сейчас для Ольги Бузовой начался самый подходящий, удачный, судьбоносный период. Все, что было до этого, – шелуха, убежден экстрасенс. "Она после развода с Дмитрием Тарасовым поначалу сильно переживала, копалась в себе, искала причины своего одиночества, а причин по сути нет. Просто по судьбе тот брак был лишь репетицией", – заявил специалист.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные вместе проводят режим самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса. Однако эксперт высказал мнение, что избранник поющей ведущей не так прост, как кажется со стороны. "Знаете, как говорится, мягко стелет – жестко спать", – пояснила Янко.

По словам ясновидящей, это сейчас Давид Манукян во всем поддерживает Ольгу Бузову. Но когда она наконец выйдет за него замуж, то перед ней встанет непростой выбор: семья или работа. "Вспоминая опыт прошлого брака, Ольга примет решение все же ненадолго оставить карьеру и исчезнет из поля зрения", – сообщил экстрасенс.

Впрочем, по словам эксперта, через какое-то время Ольга Бузова объявится после недолгого исчезновения. Янко настаивает на том, что звезде "Дома-2" следует уделить время семье. "Если она этого не сделает, то ее постигнет та же участь, что и в первом браке", – пригрозила ясновидящая.

По ее словам, у Ольги Бузовой должны родиться двое детей. "Несмотря на ее образ жизни, Ольга будет прекрасной матерью", – заявила Янко. А еще женщина посоветовала Ольге Бузовой не "распыляться", а выбрать одну отрасль в работе. "Карты показывают, что если она будет хвататься за все и быть, так сказать, "бальзамом и кондиционером в одном флаконе", ее постигнет ряд неудач и разочарований", – объяснил экстрасенс.

Автор: 13 мая 2020, 16:12 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
И правда чудо Бесплодная и двое детей ЕСЛИ только из детдома Но тогда одна Дава и его армянская семья такое не потерпит
Гость
Ответить
_Зачем Бузова ДАЖЕ НА ФОТО обманывает своим якобы прессом? Так любой может показывать плоский живот ВСТАЕМ ПРЯМО, ПОДНИМАЕТ РУКИ И ДЕЛАЕМ БОЛЬШОЙ ВДОХ ,ИМЕННО ЖИВОТОМ, ВОТ И БУДЕТ ТАКОЕ, ПРЯМО СКАЖЕМ НЕПРИЯТНОЕ ФОТО Эта дура , хочет убедить всех ,в том что такое может быть и она ничего не делая имеет вот такой плоскореберный пресс НУ И ИДИОТКА ЭТА БУЗОВА Прыщавая Изольда займись своими прыщами и бородавками
Гость
Ответить
Что за жадная дебилка Янко? Понятно ,надо говорить,что то хорошее,тогда и заплатят больше А так СПРАШИВАЕТСЯ какая карьера у бездарной Бузовой? Что ей завершать ? Она бездарь и никто не вспомнит и никто не будет сожалеть что это безголосая, больше не выйдет на сцену Боже ,кто пишет такую чушь ,какая карьера? Хорошо пристраиваются эти придурки зкстрасенсы,которых ТОЛЬКО и интересуют такие денежные дебилы,как Бузова Что то никто не сказал правильно про дальнейшую судьбу Бузовой ,а почему этой надо верить?
Гость
Ответить
Почему не сразу пятеро? Так же круче, а все крутое для Ольги не проблема, а наоборот. Гадалки вы дебильные. После этого короновируса кто в вас еще верит? Ведь ни один из вас не видел этого страха для всего мира, ни один и не надо примазыааться теперь пост фактум.
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