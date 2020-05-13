Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой

Ходят слухи, что Ольга Бузова собирается замуж за блогера Давида Манукяна. Однако ради создания семьи звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" придется сделать тяжелый выбор.

Таролог Галина Янко убеждена, что сейчас для Ольги Бузовой начался самый подходящий, удачный, судьбоносный период. Все, что было до этого, – шелуха, убежден экстрасенс. "Она после развода с Дмитрием Тарасовым поначалу сильно переживала, копалась в себе, искала причины своего одиночества, а причин по сути нет. Просто по судьбе тот брак был лишь репетицией", – заявил специалист.

Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные вместе проводят режим самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса. Однако эксперт высказал мнение, что избранник поющей ведущей не так прост, как кажется со стороны. "Знаете, как говорится, мягко стелет – жестко спать", – пояснила Янко.

По словам ясновидящей, это сейчас Давид Манукян во всем поддерживает Ольгу Бузову. Но когда она наконец выйдет за него замуж, то перед ней встанет непростой выбор: семья или работа. "Вспоминая опыт прошлого брака, Ольга примет решение все же ненадолго оставить карьеру и исчезнет из поля зрения", – сообщил экстрасенс.

Впрочем, по словам эксперта, через какое-то время Ольга Бузова объявится после недолгого исчезновения. Янко настаивает на том, что звезде "Дома-2" следует уделить время семье. "Если она этого не сделает, то ее постигнет та же участь, что и в первом браке", – пригрозила ясновидящая.

По ее словам, у Ольги Бузовой должны родиться двое детей. "Несмотря на ее образ жизни, Ольга будет прекрасной матерью", – заявила Янко. А еще женщина посоветовала Ольге Бузовой не "распыляться", а выбрать одну отрасль в работе. "Карты показывают, что если она будет хвататься за все и быть, так сказать, "бальзамом и кондиционером в одном флаконе", ее постигнет ряд неудач и разочарований", – объяснил экстрасенс.