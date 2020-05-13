Заявлено об отравлении Надежды Бабкиной

По словам врача Николая Косенкова, плохую службу Надежде Бабкиной могла сослужить неправильная дезинфекция помещения. Пневмонию мог спровоцировать раствор, залитый в увлажнитель воздуха, пояснил специалист.
Речь идет о полигексаметиленгуанидине. Он хорош как дезинфектор на различных поверхностях, но его испарения могут быть опасными для человека. Особенно негативно они влияют на людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Попадание этого средства в легкие способно усугубить состояние больного.
Косенков уточнил, как действует отравляющее вещество, когда достигает большого количества: "Вызывает гибель эритроцитов, что приводит к увеличению образования эндогенного угарного газа, который при наличии диоксида азота (много в выхлопных газах автомобилей) может вызывать отек легких".
Врач рассказал о том, как избежать вдыхания испарений. По его словам, обычные маски или респираторы в этом случае не помогут. "Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы – самые распространенные и недорогие", – отметил специалист.
Ранее в интервью Надежда Бабкина рассказала о том, как обезопасила себя от коронавируса. По словам певицы, она вызвала на дом сотрудников клининговой компании, чтобы те провели генеральную уборку. "Мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию – некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение", – сообщила Надежда Бабкина.
После дезинфекции артистка была уверена, что никакой коронавирус ей не страшен, однако вскоре почувствовала недомогание. Когда певице стало хуже, она вызвала скорую помощь.
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