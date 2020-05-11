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Вид Волочковой в прозрачном нижем белье и без макияжа вызвал оторопь

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знаменитая танцовщица продолжает эпатировать публику горячими снимками. Бывшая прима Большого театра решила вновь поделиться с поклонниками откровенным фото.
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Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очередную фотографию из своего дома в Подмосковье, где она самоизолировалась на время эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Чтобы добавить кадрам оригинальности, она решила заменить приевшийся всем фирменный шпагат и забраться на диван с ногами.

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На снимке Волочкова предстала перед фанатами в полный рост. На ней надето частично прозрачное кружевное черное боди, сквозь которое легко можно разглядеть все "прелести" артистки. Поверх него балерина накинула не менее прозрачный халат из черной ткани. При этом 44-летняя женщина решила не прибегать к макияжу и продемонстрировать наблюдателям свою натуральную красоту.

Трудно обойти вниманием фигуру танцовщицы – несмотря на самоизоляцию Анастасия Волочкова явно старается держать себя в форме. К слову, в одной из публикаций она продемонстрировала публике свои домашние тренировки, сопроводив публикацию саркастичным выпадом в адрес недоброжелателей.

"Конечно, ногами чесать сложнее, чем злыми языками, но может, кому-то эти упражнения понравятся", – подписала пост балерина.

Волочкова также отметила, что считает необходимым следить за своим телом несмотря на самоизоляцию.

11 мая 2020, 17:34 Источник: Инстаграм-аккаунт Анастасии Волочковой ✓ Надежный источник

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