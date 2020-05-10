Петров раскрыл секрет успеха Бондарчука

В День Победы Федор Бондарчук празднует день рождения. Ему исполнилось 53 года. По этому случаю режиссер получил множество поздравлений, некоторые знаменитости решили сделать это публично. Например, актер Александр Петров, который сыграл в фильмах Бондарчука "Притяжение" и "Вторжение", поделился своими размышлениями по поводу феномена режиссера.
Петров выложил в свой инстаграм-аккаунт его снимок, под которым написал, что Федор – особенный человек. Актер не старается вознести режиссера перед всеми, он просто считает, что у Бондарчука другая энергия, и таких личностей больше не найти. "Нет похожих. При этом доброта и свет. Доброта и свет", – высказался Александр. Также актер пожелал Федору здоровья и счастья.
В комментариях отметилась журналистка Ксения Собчак. Она согласилась со словами Петрова и выразила любовь к режиссеру. Поклонники присоединились к поздравлениям. Однако некоторые подписчики не согласились со словами актера, отметив, что фильмы у режиссера не такие уж и хорошие.
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