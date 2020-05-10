"Горячая новость": Нагиев бросил вызов новоиспеченной звезде

В марте участник шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрий Красилов прославился благодаря участию в съемках клипа на песню UNO группы Little Big. Он исполнил зажигательный танец, который очень понравился многим. После этого Дмитрия, который получил прозвище "пухляш" из-за своей комплекции, начали приглашать на различные проекты и на телевидение.
Дмитрий Нагиев решил вызвать Красилова на танцевальный баттл. Телеведущий опубликовал в Сети видео, где он изо всех сил старается повторить телодвижения своего оппонента. Поклонники не ожидали такого дуэта. Они признались, что у пухляша выходит куда лучше, несмотря на то, что Нагиев в отличной форме.
Подписчики оставили свыше 20 тысяч комментариев. Под публикацией также отметилась Эвелина Бледанс. "Горячая новость: с кем самоизолируется Дмитрий Нагиев", – написала она. Ее комментарий стал самым популярным. Кстати, видео телеведущего посмотрели свыше трех миллионов раз, что считается отличным результатом.
Напомним, Дмитрий Красилов должен был в мае поехать на "Евровидение" вместе с группой Little Big, но из-за коронавируса песенный конкурс было решено отменить. Пользователи Сети надеются, что пухляш и коллектив отправятся в "Евровидение" в следующем году.
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