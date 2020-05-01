Отеки и синяки: последствия пластической операции довели Анохину до панической атаки

Айза Анохина перенесла пластическую операцию, о которой так долго мечтала. Телеведущая сделала подтяжку лица.

"Я сделала эндоскопическую подтяжку верхней трети лица", – объяснила недавно Айза Анохина поклонникам. Иными словами, это "лисий взгляд", который, по мнению поклонников, и не особо был нужен телеведущей. Так или иначе, все уже сделано, и сейчас экс-избранница Гуфа находится на реабилитации. Правда, это дается Айзе тяжело. На лице появились синяки и отеки, которые доводят ее до панической атаки. Фото можно увидеть в инстаграм-аккаунте знаменитости

Анохина призналась, что она крайне чувствительна к боли. Даже когда выщипывает брови, доводит себя до слез. Чтобы стало легче переносить последствия пластической операции, блогер вколола противоотечное и обезболивающее средства. "Еху! Я выжила. Хотя еще днем я упивалась жалостью к себе", – написала она.

Айза благодарна родным и поклонникам, которые ее поддерживают в трудные дни. Кстати, Анохина решилась сделать операцию именно сейчас, когда у нее есть много свободного времени. Находясь на самоизоляции, она спокойно пройдет реабилитацию и не упустит важные мероприятия.