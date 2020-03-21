"Нужно лечь в психбольницу": Анохина отбилась от надоедливой Гордон

Недавно юрист Катя Гордон дала большое интервью порталу Super, где рассказала подробности своих отношений с экс-супругом Сергеем Жориным, о работе с Аленой Водонаевой, а также написании песен. Помимо всего прочего, Катя затронула тему конфликта с бывшей супругой Гуфа Айзой Анохиной. Гордон снова завила, что блогер связывала себя отношениями с престарелыми мужчинами. Также Айза якобы флиртовала с женатыми рэперами.
Поклонникам Анохиной стали интересны слова юриста, поэтому они решили поинтересоваться у телеведущей, правда ли это. Например, просили уточнить звезду насчет ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Айзе пришлось снова оправдываться. Однако, судя по ее словам и интонации, блогер потеряла интерес к конфликту с Катей.
"Нужно не на интервью ходить, а все же лечь в психбольницу", – цитирует Анохину Teleprogramma.pro.
Также она ответила, что с Пригожиным она в дружеских отношениях и поддерживает с ним связь.
Напомним, недавно от слов Кати Гордон пострадала Анна Седокова, которую юрист назвала причиной своего разрыва с экс-супругом. Мол, Сергей Жорин изменял ей с певицей. Анна поспешила оправдаться, она назвала высказывания Гордон бредом. Жорин также отрицает свои интимные отношения с ней.
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