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Разин назвал виновных в смерти солистки группы "Фристайл"

Нина Кирсо. Фото: ninakirso / Facebook
Нине Кирсо было всего 56 лет. Артистка скончалась, находясь в коме.
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Нина Кирсо оказалась в больнице в 2018 году из-за инсульта. Позже артистка и вовсе оказалась в коме, а родным и близким оставалось верить в чудо. Солистка группы "Фристайл" сначала лежала в медучреждении в Киеве, однако, как рассказывают родственники, Нину пришлось перевести в полтавскую клинику из-за плохого отношения столичных врачей.

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В ее палату мало кого пускали. К ней неоднократно хотел попасть друг Андрей Разин, продюсер группы "Ласковый май". Однако, согласно его словам, навестить Кирсо было невозможно. Разину постоянно отказывали во встречах. Сейчас, после кончины певицы, продюсер знает, кого винить в случившемся.

"Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги", – написал Андрей Александрович в своем инстаграм-аккаунте.

Последний раз Разин обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот разрешил ему навестить Нину, но тщетно.

Сейчас продюсер переживает за супруга и детей артистки, которые убиты горем. Он выразил им соболезнования. К Разину присоединились и пользователи Сети. "Скорбим! Светлая память ей", "Бог забирает лучших", – написали поклонники.

Автор: 1 мая 2020, 10:35

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Разин всегда помогает людям и это здорово. Светлая память этоы женщине, певице и просто человеку.
Александр Сазонов
Ответить
Светлая память Нины Кирсо. Наши политики понимают когда к ним также относятся, как они относятся к своему народу ,это просто глупо и мерзко с ихней стороны.
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