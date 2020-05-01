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"Юные и веселые": Слуцкая нашла редкий снимок Ягудина и Плющенко

Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Слуцкая показала, как в молодости выглядели фигуристы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Спортсменка нашла снимок, сделанный десятилетиями ранее.
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Сидя на карантине, многие звезды начали ностальгировать, некоторые из них разбирают архивные снимки и делятся ими с поклонниками. Так, например, поступила фигуристка Ирина Слуцкая. Разбирая памятные фотографии, спортсменка наткнулась на достаточно редкий кадр, где запечатлена целая толпа звезд фигурного катания. "Такие юные и веселые", – отметила Слуцкая.

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Фигуристка Слуцкая впервые показала свою дочь

Поклонники заметили на снимке двух заклятых друзей – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которые тогда еще только начинали свою карьеру. Лишь спустя некоторое время Алексей завоевал титул в США, а Евгений одержал победу на Олимпиаде в Италии. Фигуристы постоянно обмениваются колкостями, ведь на льду между ними всегда была конкуренция.

Ирина Слуцкая устроила конкурс среди своих поклонников. Кто назовет имена всех людей, которые запечатлены на фотографии, тому фигуристка отправит "видеопривет". Пока никто из подписчиков не справился, ведь на снимке, действительно, очень много личностей.

Напомним, недавно Ирина Слуцкая впервые показала новорожденную дочь. Спортсменка долго скрывала лицо своей наследницы, однако все же решилась взять ее с собой на фотосессию для журнала "Теленеделя".

Автор: 1 мая 2020, 02:16

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