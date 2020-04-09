Собчак и Гудков "похоронили" известного актера

Супруга режиссера Константина Богомолова выложила интервью с участием Александра Гудкова. Во время беседы артист признался, что всегда начинает смеяться в самых неподходящих ситуациях, и он никак не может это контролировать. По словам юмориста, такой же особенностью обладает и Иван Ургант.
Для наглядности комик привел в пример случай, когда стало известно о смерти Валентина Гафта. Ксения все это молча слушала. Удивительно, что она не поправила Александра, ведь актер-то на самом деле живее всех живых.
Всю оплошность ситуации Собчак осознала только после звонка Урганта. Он напрямую спросил у телеведущей, зачем они с Гудковым похоронили Гафта, так еще и сделали шоумена соучастником.
"Что тут сказать? Два дебила – это сила! Ладно бы Гудков просто рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю. Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!" – публично извинилась Собчак в своем "Инстаграм"-аккаунте.
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