Без шансов: Гузеева высказалась о замужестве после 40

Телеведущая Лариса Гузеева славится своими громкими, чаще оскорбительными, заявлениями. Актриса даже не пытается подобрать слова для высказывания своей точки зрения.

Так, в одном из последних выпусков шоу "Давай поженимся!" невестой стала 42-летняя женщина, которая мечтает обзавестись возлюбленным. Гузеева решила не церемониться с участницей и высказалась о ее шансах выйти замуж в таком возрасте.

По словам знаменитости, у нее есть куча подруг бальзаковского возраста, которые являются богатыми москвичками, имеют в собственности недвижимость, но при этом никак не могут найти себе мужчину. "Вы понимаете правду про себя? Это никому не нужно! Мужчина – самец. Если ему не 70... И то, даже он на 40-летних смотрит так: ''А посвежее кого-нибудь нет, помоложе?'' Девки, вам дофига лет! У вас трое детей, ни кола, ни двора. Вы приехали... Вообще, о чем вы говорите? Откуда такие фантазии", – негодовала Лариса.

Гузеева уверена, что шанс выйти замуж после 40 практически равен нулю. "Только если вы не Анжелика Варум", – подчеркнула телеведущая.

Судя по выражению лица невесты, она была крайне расстроена услышанным. Впрочем, как и ее сестра, которая пришла в качестве поддержки. Но Гузееву это ничуть не смутило. Впрочем, ей редко бывает стыдно за свои резкие высказывания.