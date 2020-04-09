"Мальчик вырисовывается": Пригожин рассекретил имя нерожденного ребенка Валерии

Иосиф Пригожин стал гостем ютуб-программы "Алена, блин!". Бизнесмен рассказал о попытках пары завести ребенка.

Около года назад в СМИ появилась информация о том, что Валерия потеряла ребенка. 50-летняя звезда не смогла выносить малыша, так как начала прием антибиотиков.

Иосиф Пригожин рассказал, что в январе 2019 года певица сильно заболела вирусной инфекцией. "Она действительно была беременная, вся проблема заключалась в том, что не знала, что беременная", – рассказал продюсер.

Потом пара выяснила, что Валерия в положении. На тот момент плоду было уже около двух месяцев. "Когда сказали, что там мальчик вырисовывается, она даже сказала, что если мальчик, Егором назову. Я подумал: "О как, Егор Иосифович". Ну ОК, ладно. Не знаю, почему Егор, может, с Егором Кридом как-то связано", – отметил Пригожин.

Продюсер рассказал, что после новости о малыше у пары изменились отношения – стали более трепетными. "И вот в какой-то день эта беда случилась, пришлось расстаться с этим. Потеряла она беременность", – рассказал мужчина.

Также бизнесмен добавил, что предлагал жене воспользоваться услугами суррогатного материнства. Однако Валерия категорически против такого подхода к репродуктивным вопросам. Женщина хотела бы снова стать матерью, но только в случае наступления беременности естественным путем.