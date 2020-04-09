"Может ударить": брак Валерии и Пригожина трещит по швам из-за домашнего насилия

Мужчина отметил, что они уже несколько недель не покидают пределы дома. Правда, продюсер все же иногда выбирается в город по делам. Например, приехал на интервью в студию. Иосиф Пригожин заявил, что ему непросто работать, когда супруга все время рядом.
"Тяжело, честно признаюсь", – рассказал продюсер. Оказывается, Валерия часто мешает мужу разговаривать по телефону и решать деловые вопросы. По заверению бизнесмена, она постоянно пытается "вставить свои пять копеек". Бывает, что он грубо ей отвечает, так как женщина лезет в неподходящий момент. "Вот таким тебя должны люди увидеть, вот таким! Какой ты злой", – процитировал Валерию супруг. Периодически из-за этого у пары случаются конфликты.
"Если из-за коронавируса не разведемся, будет большое счастье", – добавил продюсер.
Однако, как отметил мужчина, даже ругаются они интеллигентно. Валерия ненавидит мат, поэтому продюсер не допускает обсценной лексики в ее присутствии.
Правда, иногда женщина может распустить руки. "Это кайф такой! Мне нравится, когда она злится и меня колотит иногда. Но она может ударить меня кулаком, только если услышит, если я где-то с кем-то матом говорю. А если она узнает, что я с женщиной матом разговариваю, она меня убьет", – поделился Иосиф Пригожин.
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