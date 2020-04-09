"Трусы пузырем": Лариса Гузеева скакала на Первом канале

Лариса Гузеева в свойственной себе манере поддержала разговор, касающийся внушительной разницы в возрасте "жениха" и претендующей на его сердце "невесты". Слова популярной ведущей никого не оставили равнодушными.

Лариса Гузеева известна не только своими ролями, но и острым языком. Артистка не скрывает, что у нее непростой характер, от которого подчас она сама же и страдает. Однако некоторая несдержанность идет и на пользу актрисе. Так, забавные обороты, которые вворачивает Лариса Гузеева в рамках шоу "Давай поженимся", ушли в народ. А одно (благодаря стараниям юмориста Гарика Харламова) и вовсе стало известным на всю страну.

Вот и на сей раз Лариса Гузеева отличилась. В Сети появился отрывок нового выпуска программы Первого канала. Ролик начинается с того, что ведущая интересуется у "невесты", нравится ли ей "жених". Та отвечает согласием. Молодая женщина признается, что ее совершенно не смущает разница в возрасте с понравившимся мужчиной (который, как отметил кто-то из ведущих, годится ей в отцы).

"У меня папе 56", – с широкой улыбкой отметила претендентка. Тут слово взяла сваха Роза Сябитова. "Ну вот, я всегда говорю, будет о чем поговорить папе", – оптимистично ляпнула она.

В разговор вступила астролог Василиса Володина. "А мне кажется, что Андрей вообще от киприотского солнца как-то разомлел... Вот посмотрите на Аврору, которая живет в России, – динамичная, бойкая, боевая... И вы что-то растеклись..." – раскритиковала "жениха" ведущая.

Лариса Гузеева встала на его защиту. Она предположила, что всему виной возраст. "Так у них разница в два с половиной поколения..." – заявила актриса. Затем, выдержав паузу, Гузеева выдала: "Послушай, я тут 12 лет назад скакала, трусы пузырем, а сейчас сижу..." Роза Сябитова захохотала. В комментариях общественность тоже не смогла сдержать восторга, рассыпавшись в комплиментах, по достоинству оценив чувство юмора ведущей.