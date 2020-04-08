Пригожин пострадал от пандемии коронавируса: Будь он проклят

Супруг певицы Валерии отметил, что коронавирус больно ударил не только по бедным, но и по богатым гражданам. "Будь он проклят, этот вирус и тот, кто его придумал. Понятно, что сытый голодному не товарищ, но у каждого свои сложности в жизни", – заявил Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер рассказал, что в тяжелые времена в его семье вспоминают бабушку певицы Валерии. Родственница прожила 101 год и успела повидать много страшных событий: Февральскую и Октябрьскую револиции, Великую Отечественную войну и распад Советского Союза. Она всегда говорила, что самое главное – иметь возможность поесть и накормить своих близких.
В заключение Иосиф Пригожин отметил, что русский народ – сильный и позитивный. По его мнению, даже если в магазинах поднимут цены на продукты, то граждане обязательно выживут, сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, ситуация с коронавирусом в России становится сложнее с каждым днем. За прошедшие сутки в стране зарегистировали 1175 новых случаев заболевания. Большинство заболевших – 660 – в Москве. Жертвами инфекции стали пять пациентов.
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