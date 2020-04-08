Народная артистка перестала ходить из-за кровоизлияния в мозг

Сегодня, 8 апреля, очередная годовщина смерти прославленной артистки Надежды Румянцевой. Свою блестящую карьеру она променяла на семейный быт и умерла, не справившись с болезнью.

Надежда Румянцева была замужем дважды. Ее первым мужем стал однокурсник Владимир Шурупов, но они расстались сразу после того, как закончили учебу. Дело в том, что Шурупова определили в провинциальный театр, а Румянцева решила остаться в Москве.

Ее вторым мужем стал дипломат Вилли Хштоян. Они познакомились в общей компании и на протяжении трех лет общались урывками: артистка снималась и гастролировала, а дипломат ездил по командировкам. И все же влюбленные стали жить вместе, Румянцева нашла общий язык с его дочкой от первого брака Кариной.

Поженились они буквально под давлением начальства Хштояна. "Они сказали: "Слушай, пора тебе за границу ехать, но холостого послать не можем. А ведь вся Москва шепчется, что ты с Румянцевой встречаешься!" Вот мы с Надей и подали заявление", – рассказал в интервью муж артистки. Он отметил, что толком не было свадьбы, поскольку они оба не любили устраивать шоу.

После замужества Надежда Румянцева стала образцовой женой: научилась готовить любимые мужем армянские блюда и даже срывалась со съемок, чтобы накормить его обедом. Постепенно она стала отказываться от работы. Пошли слухи, будто это муж не дает ей сниматься, однако сам Хштоян подчеркнул, что это решение уйти в тень приняла именно Румянцева, которая якобы пресытилась известностью и миром звезд.

Впрочем, совсем в тень актриса все же не ушла. Она занялась озвучанием и стала ведущей на телевидении. Однажды в дом к супругам забрались преступники. Дело в том, что Вилли Хштоян открыл собственный бизнес, дела шли неплохо, но ему стали угрожать. Когда в жилище ворвались грабители, с одним из них Хштоян подрался, второй же ударил Румянцеву, отказавшуюся отдавать деньги даже под дулом пистолета.

Благодаря звонку бдительных соседей преступников задержали правоохранители. Тем не менее, артистка уговорила мужа закрыть бизнес. Были тому виной удары злоумышленника или падения на прогулке с активным псом, но у Румянцевой участились головные боли. Несмотря на результаты обследований, которые ничего не выявили, впоследствии выяснилось, что время безнадежно упущено.

Однажды провожая мужа, актриса упала. В результате произошло кровоизлияние в мозг, после которого она перестала ходить. Ей стало лучше после лечения в больнице, но спустя время Надежда Румянцева подхватила воспаление легких. Она стала таять на глазах. "В последние дни Надя просто лежала с закрытыми глазами. Она не рассказывала, что болит, что она чувствует. Видимо, даже в таком состоянии берегла меня. Только лучшей подруге Гале Пешковой и соседке Маше она честно призналась, что умирает", – цитируют вдовца "7 Дней".

Народная артистка РСФСР Надежда Румянцева умерла 8 апреля 2008 года, ей было 77 лет. Свой последний приют она обрела на Ваганьковском кладбище. По просьбе жены продолжать жить Вилли Хштоян сблизился с дочкой и внуком.