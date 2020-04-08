"Не говорите мне про худобу": Заворотнюк пресекла разговоры народа о своем здоровье

Как только общественность узнала о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, родные актрисы перестали выходить на связь с журналистами. Не так давно Анна решила продолжить вести свой инстаграм-аккаунт и изредка отвечать на вопросы поклонников о здоровье матери. Она предпочитает больше рассказывать о себе.
На днях Заворотнюк-младшая опубликовала снимок, показав пугающе худые ноги. Предвидя огромное количество комментариев и советов, девушка написала:
"Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своем весе и теле!"
Анна отметила, что проблем со здоровьем нет, это ее обычное состояние. Более того, дочь известной актрисы призналась в любви к сладкому. Лишние килограммы она сгоняет благодаря прогулкам и плаванию. Девушка не занимается изнурительными тренировками в спортзале.
Напомним, что недавно Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь. В своем инстаграм-аккаунте она ответила на поздравление с днем рождения.
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