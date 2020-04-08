"На сцену – через постель": Солнцев поименно назвал геев в российском шоу-бизнесе

Судьба звезды фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова волнует многих. Писали, что он якобы отказал в однополом сексе знаменитому режиссеру, а в итоге лишился новых ролей и из-за нервного срыва угодил в психушку. Шоумен Рустам Солнцев знает все закулисные секреты, поэтому вопрос о геях в российском шоу-бизнесе корреспондент "Дни.ру" адресовал именно ему.

"Многие считают, что геи часто строят карьеру через постель, – начал Солнцев. – Мне кажется, это уже какой-то анахронизм в российском шоу-бизнесе, хотя легенды и байки ходят до сих пор".

"Помню, в середине 90-х сплетничали, что, вероятно, именно так стали звездами и Сташевский, и пропавший сегодня куда-то певец Никита. Они были связаны с ныне покойным продюсером, – продолжил Рустам. – Из свежих примеров я бы назвал певца Алекса Малиновского, который благодаря эффектным внешним данным через разных звезд пытался пробраться на эстрадный олимп, но был оттерт судьбой сермяжной в сторону и забыт".

"Причина подобного кульбита вполне понятна, – пояснил шоумен. – Помимо классного пениса, которым он всегда хвастается, важен еще один важный фактор – харизма. Ни того, ни другого у него не было. Он что-то там спел, но не более того".

"Если Алекс захочет продолжения карьеры, пусть обратится ко мне как хайп-специалисту, – намекнул бисексуальный Рустам Солнцев. – Я ему помогу. Оплату беру деньгами, а не телом – этого добра мне хватает..."